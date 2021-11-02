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RTÜK Başkanı Şahin 11. Darülaceze Buluşmaları'na katıldı

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 15:53 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 15:53

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 11. Darülaceze Buluşmaları'na onur konuğu olarak katıldı.


Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, her Darülaceze etkinliğine  katılmaya çalıştığını belirterek, "Fakat öyle bir yere geliyoruz ki girerken  belki hüzünlenmemiz belki de üzülmemiz gereken bir yer diye düşünüyoruz, sonra  çıkarken ne oluyorsa bilmiyorum ama herkes gülerek çıkıyor buradan. Böyle bir  şefkat yurdunu, bu mutluluk tebessümleriyle gezdiren yönetime teşekkür ediyorum."  dedi.
 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin bu göreve getirilmesinin çok doğru  bir karar olduğunu ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Ben müsteşarlık görevini ifa ediyordum ve burada doğal üyeydim. Çok  güzel bir yönetim şekli vardı. Dün olmuş gibi hatırlıyorum. Hamza ağabeyimizin  atanmasından sonra ortalık bakanlıkta karışmıştı. İyi ki de karışmış, bugün bunun  meyvelerini alıyoruz. Bir yeri düzeltmek bazen bir zihniyetle, bir anlayışla  mümkün. O anlayışı da birilerinin yürütmesiyle mümkün. O kadar güzel bir sistem  kurulmuş ki burada, 125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış. Neden sonradan  kimsenin tanımadığı, bilmediği bir ortama bürünmüş. Bu bir zihniyet meselesi.  Sonra bir zihniyet geliyor bunu bu hale getiriyor. Bugün burada hayalini  kurduğumuz her şeyin olduğunu görüyoruz. Mekanlar değişiyor, zihniyet değişiyor. Yan taraftaki yerleşkenin yapılmasında neler çektiğini ben biliyorum. Bugün  devasa bir bina kazandırılmış oldu bu yapıya."
 
Bu toplantıda ayrıca medya mensuplarıyla da bir araya gelme imkanı  bulduğunu dile getiren Şahin, medyanın Darülaceze konusundaki hassasiyetlerinin  kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
 
Darülaceze'nin uluslararası mecralarda da tanıtılmasının önemine  değinen Şahin, medyanın ve yönetmenlerin bu konuya daha fazla eğilmesi  gerektiğini söyledi.
 
"Bir işe vesile olmak, o işi yapmak gibidir"
 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de "Bizim inancımızda, kadim  medeniyetimizde ve inanç ilkelerimizde bir işe vesile olmak, o işi yapmak  gibidir. Basın mensupları bu konuda, binlerce kişiye ulaşma imkanına sahipler.  Böyle bir hayır kurumuna insanları sevk etmek çok büyük bir artıdır." dedi.
 
Darülaceze sakinlerini ilk aldıkları zaman dinlerini veya  ideolojilerini sormadıklarını, bakıma muhtaçsa aldıklarını vurgulayan Cebeci,  "Buradaki insanlarla konuşun, buradaki insanlar daha uzun ömürlü yaşıyor. Çünkü  bakım iyi. Burada insanlar moral olarak çökerse fiziken de çöker. O nedenle biz  burada gıdalarını, psikolojik durumlarını en üst noktada karşılamaya  çalışıyoruz." diye konuştu.

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RTÜK Ebubekir Şahin Darülaceze
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