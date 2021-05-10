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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Sen terör devletisin

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:15 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 13:15

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Filistinlilere yönelik saldırılarla ilgili olarak, "Biliyoruz, ne zulümlerin, ne işgallerin ne cinayetlerin biter; çünkü sen bir terör devletisin. Katil İsrail'sin" paylaşımında bulundu.


RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biliyoruz, ne zulümlerin, ne işgallerin ne cinayetlerin biter; çünkü sen bir terör devletisin. Katil İsrail'sin" dedi.
 
INSTAGRAM'A TEPKİ
 
Uslu, bu paylaşımını Instagram hesabından da paylaştı. Ancak, Instagram'da Uslu'nun paylaşımı kaldırılarak, 'gönderin topluluk kurallarımıza aykırı' mesajı gönderildi. Instagram'ın mesajını tekrar Twitter'da paylaşan Uslu, "Twitter'daki bu paylaşımı Instagram'da da paylaştım dün akşam. Özgürlük savaşçılarının (!) hoşuna gitmemiş İsrail'in yaptıklarını terör ile zalimlik ile nitelendirmemiz" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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