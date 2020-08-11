RTALB brüt takas ne zaman bitiyor? KAP Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması kararı

GLRYH ve RTALB hisseleri için mayıs ayında 3 ay süreyle tedbir kararı verilmişti. KAP'ta yer alan duyuru metnine göre şu şekilde:

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) ve Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle RTALB ve GLRYH paylarında 13/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).

RTALB BRÜT TAKAS NE ZAMAN BİTİYOR?

KAP kararına göre, RTALB ve GLRYH paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12 Ağustos 2020'dir.

SPK'DAN YASAK GELMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu, bir çok hissede manipülasyon nedeniyle bir çok kişiye ceza yağdırdı. Kurul, RTA Laboratuvarları'nda meydana gelen işlemler nedeniyle küçük yatırımcıların isyanına karşı şirket ortağı Murat Güler ve Güler Yatırım Holding'e 6 ay işlem yasağı cezası verdi. SPK ayrıca A1 Capital aracı kurumunun bu hisselerde işlemlere aracılık etmesini de yasakladı. SPK Doğan ve İhlas Holding hisselerinde yapılan işlemler nedeniyle Hakan Dıravacı'ya para cezası ve Formet Çelik hisselerinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle 10 ayrı kişiye işlem yasağı getirilerek suç duyurusunda bulunuldu. SPK, 18.03.2020-03.06.2020 döneminde Güler Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPK'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca? Murat Güler'e 6 ay işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu örnek karar aldı. Borsa İstanbul’da hisse alım-satımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in patronu Murat Güler ve şirketlerine işlem yasağı getirildi.

Murat Güler’in sahibi olduğu Güler Yatırım Holding hissesinde 18-03-2020 / 03-06-2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı yapıldığı tespit edildi.

YÜZDE 1686 YÜKSELİŞ!

Güler Yatırım Holding hissesi 18-03-2020 tarihinde 1.37 lira seviyesinde işlem görürken bu tarihten sonra sürekli yükseliş göstermiş ve 14-05-2020 tarihinde 24.48 liraya seviyesine ulaşmıştı. Çok kısa sürede yüzde 1686 oranında prim yapan hisse sonrasında ise sert düşüşe geçmiş ve dün itibarıyla (04-06-2020) 7.35 liraya kadar geriledi.

Olağandışı fiyat hareketi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı incelemede piyasa dolandırıcılığı olduğunu tespit etti.

Kendi aracı kurumu olan A1 Capital Yatırım ile yine kendi şirketi olan Güler Yatırım Holding hissesinde yasalara aykırı işlem yapan Murat Güler’e Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına karar verildi. Bununla birlikte yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca Murat Güler’e 05-06-2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına Sermaye Piyasası Kurulu karar verdi.

Murat Güler’in sahibi olduğu A1 Capital’in Güler Yatırım Holding hissesine de müşteri emirleri 6 ay boyunca yasaklandı.

Bu yasaklarla birlikte 05-06-2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere Güler Yatırım Holding pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasına karar verildi.

YİNE AYNI İSİM YİNE AYNI SUÇ!

Murat Güler’in adı, şirketi ve aracı kurumu bu sefer de RTA Laboratuvarları hissesinde ortaya çıktı. RTA Laboratuvarları hissesinde 11-03-2020 / 03-06-2020 tarihleri arasında yapılan işlemlere ilişkin yasak geldi.

BU SEFER KAZANÇ YÜZDE 2653!

11-03-2020 tarihinde 1.91 lira seviyesinde işlem gören RTA Laboratuvarları hissesi 14-05-2020 tarihinde 52.6 liraya kadar yükseldi. Olağandışı fiyat artışı Sermaye Piyasası Kurulu’nun radarına takıldı ve inceleme başlatıldı. 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde 2653 oranında prim yapan hisse tarihi zirvesini gördükten sonra sert düşüşe başladı.

Bu noktada yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak için Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı incelemelerde Murat Güler, Murat Güler’in sahibi olduğu Güler Yatırım Holding ve yine Murat Güler’in sahibi olduğu Güler Yatırım Holding’in bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık şirketine Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi.

A1 Capital’in RTA Laboratuvarları hissesinde de 6 ay boyunca emir kabulü yapmaması kararı alındı. Bunun yanında RTA Laboratuvarları hissesinde 05-06-2020 tarihinden itibaren emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanmasına karar verildi.

İŞTE SERMAYE PİYASASI KANUNU MADDELERİ:

1. MADDE

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir.

107/1 MADDESİ

“Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.”

101/1 MADDESİ

MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,

b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,

c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi, ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,

d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,

e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,

f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18. Maddesi:

MADDE 18 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makûl şüphe bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ve ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

ğ) Yatırımcı, yatırım kuruluşu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim kanallarının kısıtlanmasına, Kurul tarafından karar verilebilir.

İŞTE SPK BÜLTENİ'NDE YER ALAN KARARLAR!