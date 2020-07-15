Roza Sabah kaç yaşında, doğum tarihi ne? Coşkun Sabah’ın kıza Roza Sabah kimdir?

Roza Sabah, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Bir süre önce ‘’geçinemiyorum’’ açıklaması ile gündem olan Coşkun Sabah, bu haberlerin ardından ‘’Ben hazıra dağ dayanmaz’’ diyerek kızı Roza Sabah'ı okutmak için çok para harcadığını, yurtdışında evinin kirasının 900 Euro olduğunu açıklamasıyla gözler Roza Sabah’a döndü. Açıklamaların ardından sosyal medya kullanıcıları Roza Sabah’ın paylaşımlarını takip etmeye başladı. Peki, Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, doğum tarihi ne?

Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah'ı okutmak için çok para harcadığını, yurtdışında evinin kirasının 900 Euro olduğunu açıklamasının ardından gözler, Roza Sabah'a çevrildi. Roza Sabah’ın yaşı, nerede okuduğu arama motorlarından aranamaya başladı. Peki, Roza Sabah kimdir? İşte Roza Sabah’ın yaşı ve doğum tarihi…

ROZA SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;

"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."