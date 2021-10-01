01 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -0.43 EURO 10,2660 -0.40
USD 8,8590 -0.33 ALTIN 499,760 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Romanya'da hastanede yangın faciası!

01 Ekim 2021 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 11:56

Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi öldü.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

Romanya hastane yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.