Romanya 8 Türk balıkçıyı gözaltına aldı, 3 balıkçı hafif yaralı

Romanya kıyı koruma görevlileri, Köstence yakınlarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesini birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3’ünün hafif yaralandığını duyurdu. Yaralılar Kıyı Koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi.

Romanya Kıyı Koruma görevlileri, Entegre Gözlem Sisteminin (SCOMAR) Karadeniz ’de yaptığı gözlemde sabah 6.50 civarında Köstence’nin doğu tarafından 52 deniz mili uzaklıkta Romanya karasularında balık tutma faaliyetinde bulunan bir tekne tespit ettiğini açıkladı. Açıklamada, derhal MAI 2112 kıyı koruma botunun Türk bayraklı, üzerinde ‘Baba Şenol’ yazılı botun peşine düştüğü, sözlü ikazlara bir cevap alınmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, takip manevraları sırasında ışık, ses, radyo sinyali gibi meşru irtibat yollarıyla Türk balıkçı teknesiyle irtibatın korunmaya çalışıldığı, daha sonra ikaz ateşe açıldığı belirtildi.Hızlı Kurtarma botunun yardımına iki Kıyı Koruma botunun da eşlik ettiği belirtildi. Türk balıkçı teknesinin takibinde hava aracının da kullanıldığı kaydedildi.

Saat 14.40’ta Türk balıkçı teknesinin durdurulduğu ve sınır koruma muhafızlarının tekneye yaklaşarak balıkçıların Romanya Kıyı Koruma botuna alındığı belirtildi.ürk balıkçı teknesindeki 8 balıkçıdan 3’ünün seken kurşunlarla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 2'sinin bacağından, birinin de kalçasından yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.