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Roma Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlandı! 3 bin 500...

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 11:09 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a yapacağı iki günlük resmi ziyaret dolayısıyla Roma'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erdoğan'ın Roma'ya varışından ayrılışına kadar şehirde 3 bin 500 güvenlik personeli görev yapacak. Türkiye'den Vatikan'a 59 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak.


İtalya'nın resmi ajansı ANSA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Vatikan'a bugün başlayacak iki günlük resmi ziyareti dolayısıyla  İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
 
 
Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirden ayrılana kadar Roma'da  yaklaşık 3 bin 500 kolluk kuvveti görev yapacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler önce şehirde en yüksek  seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Roma'da bazı yollar trafiğe  kapatılacak.
 
Kolluk kuvvetleri, Cumhurbaşkanlığı konvoyu için belirlenen özel  rotaların güvenliğinden emin olmak adına çok yoğun mesai harcıyor. Rotaların  güvenliği hem polis kuvvetleriyle hem de güvenlik kamera sistemleriyle her an  takip edilerek sağlanıyor.
 
Ziyaret boyunca "nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik"  tehlikelere karşı eğitilen NBCR timleri de görev başında olacak.
 
 
 
Roma'da "yeşil bölge"
 
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre 3  bin 500 kolluk kuvveti ve NBRC timlerinin yanı sıra Roma'da "yeşil bölge"  oluşturuldu.
 
İlan edilen "yeşil bölge" kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti  boyunca şehirde hiçbir gösteriye izin verilmeyecek. Böylece terör örgütü  PYD/PKK'nın olası provokasyon ve yasa dışı eylemleri önlenmiş olacak.
 
Türkiye'den Vatikan'a 59 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde bir  ziyaret gerçekleşmiş olacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa  Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan)  Kardinal Parolin'i kabul edecek.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya  Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya  Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek.
 
   
 

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