Rolls Royce’un yeni hayaleti geliyor

Rolls Royce’un yeni nesil Ghost (Hayalet) modeli önümüzdeki ay örtüsünü açacak. Aracı tasarlayan akustik ekip, sakinlik duygusu elde etmek için alüminyum uzay kafes mimarisini modele uyarladı. Ayrıca kabini, 6.75 litrelik V12 motordan yalıtmak için çift katmanlı bir bölme oluşturulmuş. Çatı, bagaj zemindeki boşluklar 100 kg'dan fazla ses emici malzeme ile doldurulmuş. Ancak, erken testlerde akustik ekibi tüm gürültüyü gidermenin kafa karıştırıcı olduğunu keşfetmiş. Yeni Ghost Akustik Mühendisliği Lideri Tom Davis-Reason, “Yeni Ghost'un akustiği, önemli mühendislik gelişmelerinin ve detaylara gösterilen dikkatin sonucu. Alüminyum mimari tarafından desteklenmekte. Çelik bir platform kullanarak bu kadar akustik rafine edilmiş bir ortam yaratmamızın hiçbir yolu yok’diyor.Yeni nesil Ghost’un gövdesi kamufle edilmiş prototipi bir süredir kamuya açık yollarda test ediliyordu.