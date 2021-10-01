Rolls-Royce'un uzay çerçevesi mimarisiyle desteklediği elektrikli otomobil 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya çıkacak. Küresel testler 2,5 milyon kilometreyi kapsayacak. Lüks marka 2030'a kadar tüm Rolls-Royce ürünlerinin tamamen elektrikli olacağını da duyurdu. Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös “117 yıl sonra bugün, Rolls-Royce'un küresel tamamen elektrikli otomobil devrimini yükseltecek yeni bir ürün için yolda test programına başlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu bir prototip değil. Gerçek olan bu, açıkça test edilecek”dedi.
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- Rolls Royce artık “elektrik”le çalışacak!
Rolls Royce artık “elektrik”le çalışacak!
01 Ekim 2021 Cuma - 15:23 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 15:23
Rolls-Royce Motor Cars yaptığı açıklamayla, ilk tamamen elektrikli otomobilinin yol testlerine başlanacağını duyurdu.
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