Rolls Royce artık “elektrik”le çalışacak!

Rolls-Royce'un uzay çerçevesi mimarisiyle desteklediği elektrikli otomobil 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya çıkacak. Küresel testler 2,5 milyon kilometreyi kapsayacak. Lüks marka 2030'a kadar tüm Rolls-Royce ürünlerinin tamamen elektrikli olacağını da duyurdu. Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös “117 yıl sonra bugün, Rolls-Royce'un küresel tamamen elektrikli otomobil devrimini yükseltecek yeni bir ürün için yolda test programına başlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu bir prototip değil. Gerçek olan bu, açıkça test edilecek”dedi.