Roketsan personel alıyor! Roketsan'a nasıl başvuru yapılır? İşte Roketsan iş ilanları

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin ihraç edilemesiyle birlikte pek çok kişinin gözü özellikle SİHA'larda kullanılan akıllı mühimmatları üreten Roketsan'a çevrildi. Kariyer ini bu alanda yapmak isteyenler sıklıkla Roketsan İnsan Kaynakları personel alımı ilanlarını merak ediyor. Peki, Roketsan iş başvurusu nasıl yapılır? İşte Roketsan İnsan Kaynakları personel alımı ilanları!

IT KURUMSAL UYGULAMALAR MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun,

ERP fonksiyonel ve teknik uzmanlığında en az 3 yıllık tecrübe sahibi,

Süreç analizi ve sistem analizi çalışmalarında tecrübe sahibi,

Temel SQL konusunda bilgili

Tercihen Oracle EBS R12 Modülleri (Finans ve İnsan Kaynakları) fonksiyonel ve teknik uzmanlığında tecrübeli,

Tercihen Oracle Forms, Oracle Workflow, PL/SQL geliştirme araçlarına hakim,

Tercihen iş zekası araçlarında geliştirme ve tasarım konularında tecrübeli,

Tercihen proje yönetimi metodolojileri (Agile, Scrum, Kanban vs.) bilgisine sahip ve bu metodojiler ile yönetilen

projelerde görev almış,

Tercihen Webservis / entegrasyon projelerinde yer almış,

Tercihen JIRA kullanımı konusunda tecrübeli,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Finans, insan kaynakları ve süreç yönetimi alanlarında ihtiyaç duyulan bilişim çözümlerinin şirket bünyesine kazandırılması,

Mevcut ERP sisteminin kabiliyetleri ile kurumsal süreçlerin eşleştirilmesi, uygulama geliştirilmesi ve mevcut iş uygulamalarının desteğinin sağlanması,

EBS üzerinde konumlandırılacak uygulamalar için süreç ve sistem analizinin yapılması, veri modelinin tasarlanması, uygulama geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, kullanıcı raporlarının hazırlanması

Web tabanlı uygulamalar için süreç ve sistem analizinin yapılması, veri modelinin tasarlanması,

Kurumsal İş Uygulamaları’nın Roketsan ihtiyaçları için uygun hale getirilmesi ve gerekli durumlarda son kullanıcı ile uygulama geliştirici arasındaki koordinasyonun sağlanması,

Üçüncü parti yazılımların yerleştirimi ve entegrasyonu çalışmalarının yapılması, süreç analizi ve entegrasyon geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi.

SİSTEM MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Makina, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, veya Havacılık ve Uzay / Uçak Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecelerinden mezun,

Tercihen Sistem Mühendisliği alanında tecrübeli,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

Savunma sektöründe öncü olan firmamızda görevlendirilmek üzere aşağıda yer alan niteliklere sahip ve ilgili görev tanımıyla çalışacak takım arkadaşları arayışımız bulunmaktadır.

İş Tanımı

Roket ve Füze sistemleri tasarım ve geliştirme faaliyetleri kapsamında, mühendislik süreçlerinin tanımlanması, planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve bu kapsamda projelerde gereksinim yönetimi, risk yönetimi ve konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Tasarım ve geliştirme süreçlerinin belirlenmesinde tasarım birimleri arasında koordinasyon sağlanması ve süreçlerin prosedürlere aktarılması.

UYGULAMA GELİŞTİRME MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Mühendislik veya Bilişim bölümlerinden mezun,

C# veya Java dillerinden en az biri üzerinde çalışmış, deneyim sahibi,

Nesneye dayalı programlama ve tasarım desenleri bilgisi olan,

HTML, JavaScript, CSS bilgisi olan,

Full stack web developer olarak en az 3 yıl görev yapmış,

SQL bilgisine sahip,

Tercihen ASP.NET MVC, C#, JavaScript ile uygulama geliştirmiş,

Tercihen ASP.NET Core, C#, Razor Pages ile uygulama geliştirmiş,

Tercihen ASP. NET WebApi ile rest servisler geliştirmiş,

Tercihen İleri seviye PL/SQL bilgisine sahip,

Tercihen jQuery, Bootstrap, AngularJS, React gibi framework'ler kullanarak ön yüz bileşenleri geliştirmiş,

Tercihen React Native gibi frameworkler kullanarak mobil geliştirme yapmış,

Tercihen Yazılım Testleri konusunda bilgi sahibi (Birim Test ve Fonksiyonel Test vb.),

Tercihen Agile Scrum metodolojisine aşina olma,

Tercihen Gitlab, SVN konusunda deneyim sahibi

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Kurumun özgün yazılım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereksinim analizi çalışmalarına katılma, ihtiyacın teknik analiz ve tasarım çalışmalarının yürütülmesi,

Web geliştirme teknolojileri kullanarak (ASP.NET MVC, ASP.NET Core, HTML5, CSS, JavaScript gibi) web tabanlı uygulamalar geliştirilmesi,

Gerektiğinde Oracle veri tabanı programcılığı (SQL, PL/SQL) ile geliştirme yapılması,

Mevcutta kullanılan uygulamaların bakımı ve iyileştirilmesi,

Kullanılan uygulama geliştirme teknolojilerini güncel tutulması,

Gerekli durumda kurum için özelleşmiş framework geliştirmelerinin yapılması.

BİLİŞİM ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Mühendislik veya Bilişim bölümlerinden mezun,

Altyapı Teknolojileri(Sanallaştırma, Depolama, Yedekleme)Alanında en az 2 yıl tecrübeli

Sanallaştırma teknolojilerini kullanmış ve donanım sanallaştırması hakkında bilgili (Hyper-V, Vmware, vb.)

Yedekleme teknolojilerini kullanmış ve canlı sistemlere uygulama tecrübesi olan (Networker, Veeam, vb.)

Tercihen masaüstü sanallaştırma sistemleri deneyim sahibi,

Tercihen Jira ve SVN kullanım ve yönetim deneyimi sahibi,

Tercihen dosya paylaşım sistemleri alanında deneyim sahibi,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Kurum bünyesinde bulunan tüm altyapı sistemlerinden sorumlu olunması,

Sorumlu olunan sistemlerin bakım, işletim ve takibinin yapılması,

Sorumlu olunan sistemlerin beklenilen performans, güvenlik ve kalitede çalışması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi,

Sorumlu olunan sistemlerde çıkabilecek sorunlara müdahale edilmesi,

Kurum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlama yapılması.

ELEKTRONİK DONANIM MÜHENDİSİ

Üniversitelerin Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği ve Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecelerinden mezun, tercihen ilgili alanda yüksek lisans sahibi,

Altium Designer tasarım programı ile devre tasarımı ve devre simülasyonu konusunda bilgili,

Elektronik kartların şematik ve boş baskı devre kartı tasarımları, üretimleri ve dizgileri konusunda bilgili

Mikroişlemci, mikrodenetleyici ve FPGA tabanlı sayısal devre tasarımında tecrübeli,

C/C++ dillerinde deneyimli,

Öğrenmeye açık, araştırma yeteneğine güvenen, ekip çalışmasına uyumlu,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Elektronik mimari tasarım çalışmalarının yapılması,

Elektronik kart gereksinimlerini ve doğrulama yöntemlerini belirlenmesi,

Analiz ve simülasyon tekniklerini uygulanarak elektronik devreler geliştirilmesi,

FPGA üzerinde yer alacak devre tasarımı için VHDL, Verilog vb. kodlarının yazılması ve testlerinin gerçekleştirilmesi.

AVİYONİK SİSTEM TASARIM MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Telekomünikasyon, Radar, Elektronik Harp, Sinyal İşleme, Sayısal Tasarım, Analog Tasarım, Dijital Tasarım, Güç Elektroniği ve Mikrodalga alan derslerinden en az birine ilgi duyan,

MATLAB, Simulink, Altium Designer, Python, JAVA, C, C++, C#, HFSS, CST, LTSpice, Verilog/VHDL programlama/simulasyon dillerinden en az birini kullanabilen,

Bir ürünü fikir aşamasından kullanılabilir hale gelene kadar bütün basamaklarında görev almaya hevesli,

Lab ekipmanları kullanımı(öğrenmek dahil) konusunda sorunu olmayan,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Donanım, yazılım, mekanik ve kablaj tasarım sorumlusundan oluşan takımın bir parçası olma,

Donanım ve yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi/tasarımının yapılması,

Çok sensörlü sistemlerin tasarımı ve testinin yapılması,

Anten tasarım, yerleşim ve etkileşim analizlerinin yapılması,

Füze aviyoniklerinin (RF Alıcı/Verici, Füze Bilgisayarı, Sensör Birimleri vs..) sistem gereksinimlerinin tanımlanması, analiz, tasarım, test ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

Genel sinyal işleme, farklı modülasyon teknikleri, sayısal ve analog tasarım ile veri aktarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

ÜRETİM/ENTEGRASYON MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin tercihen Makine, Metalurji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Mekatronik mühendisliği bölümlerinden mezun,

Tercihen otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayinde üretim/proses mühendisliği tecrübeli

Yalın üretim, SMED, hata önleme kavramları hakkında bilgi sahibi,

Atölye ya da Laboratuvar ortamında üretim/entegrasyon süreçlerinde görev almaya istekli,

Yazılı ve sözlü olarak iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan

İş Tanımı

Roketsan bünyesinde yürütülen üretim ve entegrasyon faaliyetlerinde görev alınması,

Üretim / Entegrasyon faaliyetleri için gerekli olan teknik resimlerin incelenmesi, sonlandırılmış resimlere göre üretim/entegrasyon dokümanlarının oluşturulması ve revize edilmesi,

Tasarım ve Ar-Ge projelerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretim/entegrasyon teknolojileri konusunda araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Tasarım ve analiz guruplarının ihtiyaç duyduğu test ve karakterizasyon çalışmalarının yürütülmesi,

Üretim / Entegrasyon test sürecinde ilgili paydaşlar (kalite, üretim planlama, tasarım, proje vb.) ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

Üretim / Entegrasyon hattında çıkan sorunlarının incelenerek hata raporlarının tutulması, sürecin takip edilmesi ve hatanın çözümüne destek oluması,

Kullanılan üretim ekipmanlarının ve entegrasyon sistemlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda modifikasyon çalışmalarına girdi sağlanması.

PROJE MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Makina, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, veya Havacılık ve Uzay / Uçak Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecelerinden mezun,

Tercihen MBA, Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi vb. ilgili programlarda yüksek lisans yapmış,

Tercihen PMP, CAPM, Prince2 vb. sertifikalarına sahip,

Tercihen MS Project veya Primavera yazılımına hakim,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

MS Office programlarını ve tercihen MS Project kullanabiliyor olmak,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

Ankara’da ikamet eden/edebilen

İş Tanımı

Proje ile ilgili tüm aktivitelerinin koordine edilmesi,

Tasarım ve üretim faaliyetlerinin takibi,

Sözleşmesel yükümlülüklere göre projenin teknik, kalite, zamansal ve mali performans hedeflerine ulaşması için gerekli şirket içi ve şirket dışı koordinasyon ve takip faaliyetlerinin yürütülmesi,

Proje faaliyetlerinin planlanması ve takip edilmesi,

Projenin hedeflerinden sapmasına sebep olabilecek sorunları önceden tespit ederek gerekli önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması,

Müşterinin proje gelişimi ile ilgili bilgilendirilmesi, müşteri tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve zamanında sağlanması gibi yazılı/sözlü müşteri ilişkilerinin yürütülmesi

Periyodik proje gelişim raporlarının hazırlanması

Proje ve/veya alt yüklenici sözleşme görüşmelerine ve ilgili teklif / teklife çağrı dokümanlarının hazırlanmasına destek olunması.

SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Mühendislik veya Bilişim bölümlerinden mezun,

Temel seviyede Ağ (Network) bilgi sahibi,

F5 LTM , APM, ASM Sistemleri üzerinde deneyim ve bilgi sahibi,

Güvenlik Duvarı Teknolojileri konusunda bilgi sahibi

Web Security, Email Security, PAM, DLP, Device Control, Anti-Virus v.b teknolojileri hakkında bilgi sahibi,

Windows, Linux İşletim sistemleri üzerinde bilgi sahibi

Tercihen F5 WAF Uygulama Güvenliği konusunda tecrübeli,

Tercihen Veri Güvenliği , Ağ Güvenliği ve Uçnokta Güvenliği konularında tecrübeli,

Tercihen Siber Güvenlik Sertifikasyonlarına sahip,

Tercihen Temel Ağ Sistem (TCP/IP,LAN, SAN, NAS) konusunda bilgili,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Kurumun özgün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok farklı Siber Güvenlik Teknolojileri Sisteminin kurulumunun yapılması,

Yönetim, geliştirme ve işletim süreçlerinin yürütülmesi,

Gerekli durumlarda sistemler üzerinde oluşan istek, problem, incident, değişikliklerin yönetilmesi.

AERODİNAMİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Havacılık ve Uzay, Uçak, Makine, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun, tercihen Bilimsel Hesaplama alanlarında yüksek lisans derecesine sahip,

İleri seviye programlama bilgisine sahip, (Fortran, Python ve C++),

Güncel HAD yöntemleri ile ilgili uygulama tecrübesine sahip,

HAD yazılımı geliştirme konusunda tecrübe sahibi,

Yüksek başarımlı hesaplama alanında (yazılım ve donanım) tecrübe sahibi,

Tercihen Açık kaynaklı HAD araçlarıyla ilgili tecrübe sahibi,

Tercihen Yazılım geliştirme, güncelleme, sürüm takibi ve destek konularında tecrübe sahibi,

Tercihen Makine öğrenmesi alanında tecrübe sahibi,

Tercihen Paralel hesaplama konusunda bilgi sahibi,

Matematiksel düşünme, analiz ve iyi düzey algoritma tasarım yeteneğine sahip,

Öğrenmeye açık, araştırma yeteneğine güvenen, ekip çalışmasına uyumlu,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan.

İş Tanımı

Sonlu hacim, sonlu eleman vb. yöntemler ile Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) araçları geliştirecek, doğrulama ve geçerleme çalışmalarını yapma,

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve rüzgar tüneli testlerinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için mevcut yazılım altyapısının iyileştirilmesi, yeni nesil veri işleme yöntemlerinin geliştirilmesi,

Aerodinamik tasarım ve analiz çalışmalarında ihtiyaç duyulan yeni analiz yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi,

Mevcut ve geliştirilen mühendislik yazılımların YBH altyapısında verimli çalışmasını sağlama,

YBH altyapısının güncellenmesine ve idamesine destek verme.

YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Mühendislik veya Bilişim bölümlerinden mezun,

Redhat, Centos gibi Linux tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışmış,

Temel seviyede sunucu ve sanallaştırma sistemleri üzerinde bilgi sahibi,

Temel Python yazılım geliştirme konusunda bilgili,

Depolama ve yedekleme sistemleri hakkında bilgi sahibi,

HPC kümesi ve dosya sistemi ile ilgili sorunlar için sorun giderme ve kök neden analizi konularında bilgili,

HPC kümesi ve dosya sistemi performansını ve kullanımını izleme konusunda bilgi sahibi,

Tercihen Linux ortamlarda program derleme konusunda tecrübeli,

Tercihen HPE HPC Sistem konusunda bilgili,

Tercihen Yüksek Erişilebilirlik (HA)konusunda bilgili,

Tercihen Lustre Dosya Sistemi konusunda bilgili,

Tercihen MPIO sürücüleri konusunda tecrübeli,

Tercihen Temel Ağ Sistem (TCP/IP,LAN, SAN, NAS) konusunda tecrübeli

Tercihen PBS, Slurm gibi iş sıralama sistemleri hakkında bilgi sahibi

Tercihen Yazılım Testleri konusunda bilgi sahibi olma (Birim Test ve Fonksiyonel Test vb.)

Tercihen Grafana, Zabbix, Nagios izleme sistemleri hakkında bilgili

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Kurumun özgün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok farklı Yüksek Başarımlı Hesaplama (HPC) Sisteminin kurulum, yönetim, geliştirme ve işletim süreçlerinin yürütülmesi,

Gerekli durumlarda sistemler üzerinde koşturulan kodların incelenerek, iyileştirmelerinin yapılması.

SATIN ALMA MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,

Tercihen yan sanayi, hammadde, malzeme, arge alımları konularında deneyimli,

Tercihen ERP uygulamaları kullanımı hakkında bilgi sahibi,

Aktif araç kullanabilen,

Yazılı ve sözlü olarak iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan

İş Tanımı

Roketsan'da yürütülen ve teklif verilen her türlü proje, program ve üretim faaliyetleri için: • Teknik bilgi ve teknik takip gerektiren malzeme ve hizmetlerin istenilen zamanda, kalitede, miktarda tedarik edilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

Yürütülmekte olan veya teklif verilmesi planlanan program ya da üretimin alt yükleniciler tarafından üretilmesi için piyasa araştırması yapılması, üretilmesi ve teslim edilmesine kadar geçen sürecin takip edilmesi.

SAHA OPERASYONLARI MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin tercihen Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Sahada çalışabilecek,

Ekip yönetimi deneyimine sahip,

Uzun Süreli (yılın ortalama 6 ayı, 2 aylık sürelerle) yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Roketsan çalışanları tarafından alınması gereken eğitimlerin planlanması,

Müşteri eğitimlerine Türkiye ve Bangladeş ’te destek sağlanması,

Periyodik Bakım İşlemleri

Arıza giderim ve onarım,

Saha Operasyonlarına yönelik alt yüklenici yönetimi,

Müşteriye teknik destek sağlanması.

AĞ SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Mühendislik veya Bilişim bölümlerinden mezun,

Ağ ve Ağ Güvenliği konusunda bilgi sahibi,

Yönlendirme ve Anahtarlama konularına hakim,

Ağ sistemleri tasarımı, kurulumu ve yönetimi LAN/WAN/WLAN konularında tecrübeli,

Ağ güvenlik sistemleri ve güvenlik duvarı çözümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,

Benzer pozisyonlarda en az 3 yıl tecrübeli,

Tercihen Cisco CCNA/CCNP benzeri sertifikalara sahip,

Tercihen Ağ yük dengeleyici sistemlerinde (F5, Netscaler) bilgi sahibi,

Tercihen NAC sistemleri (Cisco ISE, Fortinac gibi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,

Tercihen büyük ölçekli kablosuz ağ sistemleri yönetimi bilgisi,

Tercihen SDN ve ağ otomasyonları konularında bilgi sahibi,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Kurumun özgün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ağ altyapısına ilişkin kurulumların yapılması, sorun giderilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,

Gerekli yedekleme, güncelleme ve yama işlemlerinin yürütülmesi,

Marka bağımsız ağ ürünlerinin tasarımını ve kurulumu yapan ve destek veren ağ cihazlarının güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması.

TEST MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin tercihen Makine VE Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun,

Tercihen orta düzeyde Matlab ve Labview bilgisine sahip,

Tercihen elektronik veri toplama sistemleri ve sensörler hakkında bilgiye sahip,

Tercihen test ve laboratuvar ekipmanlarını (osiloskop, sinyal üreteci, spektrum analizör vb.) iyi düzeyde kullanabilme,

Tercihen EMI/EMC, sinyal işleme, filtreleme, gürültü analizi gibi konularda temel bilgi sahibi,

Arazi şartlarında çalışabilecek,

Aktif araç kullanabilen,

Yazılı ve sözlü olarak iyi seviyede İngilizce bilen,

Yılın yarısını arazi şartlarında şehir dışında atışlı test alanlarında geçirme engeli olmayan

İş Tanımı

Roketsan bünyesinde geliştirilen ve geliştirilmekte olan roket/füze ve diğer silah sistemlerinin statik, uçuşlu ve çevre koşulları testlerinin askeri standartlara göre gerçekleştirilmesi.

GÖMÜLÜ YAZILIM MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği ve Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecelerinden mezun, tercihen ilgili alanda yüksek lisans sahibi,

Nesne Yönelimli Programlama konusunda bilgili,

C/C++ dillerinde deneyimli,

Matematiksel düşünme, analiz ve iyi düzey algoritma tasarım yeteneğine sahip,

Öğrenmeye açık, araştırma yeteneğine güvenen, ekip çalışmasına uyumlu,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Gerçek zamanlı yazılımların işletim senaryolarının ve gereksinimlerinin analizlerinin yapılması,

Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yazılım mühendisliği süreçlerine uygun olarak yürütülmesi.

MEKANİK TASARIM MÜHENDİSİ (19/04/2021 - 30/07/2021)

Üniversitelerin Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecelerinden mezun, tercihen ilgili alanda yüksek lisans yapmış olan,

Mekanik ve yapısal tasarım konularında bilgili,

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma konusunda bilgili,

CATIA programına hakim,

Matematiksel düşünme, analiz ve iyi düzey algoritma tasarım yeteneğine sahip,

Öğrenmeye açık, araştırma yeteneğine güvenen, ekip çalışmasına uyumlu,

Yazılı ve sözlü olarak çok iyi seviyede İngilizce bilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı

Tasarım, prototip imalat, test ve kalifikasyon süreçlerinin yönetilmesi,

Tasarlanacak sistem veya komponent için malzeme seçimi yapılması, üretim yöntemlerinin belirlenmesi, mühendislik hesaplarının yapılması.