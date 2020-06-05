Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan sevgilisine evlenme teklifi etti. Herkes onları konuşor. Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan'la tam 2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.
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Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında nereli? Fenerbahçeli Ozan Tufan...
05 Haziran 2020 Cuma - 23:46 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 23:46
Fenerbahçeli Ozan Tufan sevgilisine evlenme teklifi etti. Bunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Peki sevgilisi Rojin Haspolat kimdir, ne iş yapıyor kaç yaşında nereli?
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