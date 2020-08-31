Rocky 5 fragmanı yayında!

Başrollerinde Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young'ın olduğu "Rocky 5 " filmi Cuma akşamı saat 23.30’da Kanal D'de!

Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young'ın başrollerde olduğu Rocky 5 fragmanı yayınlandı. Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.