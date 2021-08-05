Bilgisayar işletim sistemleri donanım kaynaklarını yönetmekte ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlamaktadır. Kısacası yazılım bütününe işletim sistemleri denmektedir. Bu sistemler bilgisayarda çalışarak uygulama programlarıyla bilgisayar donanımları arasında iletişimi sağlamaktadır. Rocket League Sistem de bir işletim sistemi programıdır. Gereksinimleri ve belirli özellikleri bulunmaktadır.

Rocket League oyunu 4 GB RAM belleğe sahiptir. Bu yüzden bir bilgisayarın bu oyunu açması için en az olacak şekilde bellek alanı 4 GB RAM olmalıdır. Oyunun ekran kartı Nvidia GeForce 760 dir. Oyunun DirectX:11 ve depolama olarak da 20 GB özellikleri vardır. İşte en az bu özelliklere sahip bilgisayarda da Rocket League oyunu açılmaktadır.

Rocket League Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Rocket League arabalarla oynanan bir futbol oyunudur. Bu oyun milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilmektedir. Oyun Psyonix tarafından geliştirilmiştir. Elbette ki bir bilgisayarın bu oyunu kaldırıp kaldıramayacağı da önem arz etmektedir.

Burada devreye oyunun özellikleri ve sistemin gereksinimleri girmektedir. Oyun ilk olarak Temmuz ayının 2015 senesinde Microsoft Windows ve PlayStation 4 platformunda sunulmuştur. Bu oyunu oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olunması gerektiği merak edilmektedir.

Rocket League sistem gereksinimleri minimum seviyede olacak şekilde şöyle sıralanmaktadır:

İşletim sistemi Windows 7 yani 64 bit olmalıdır.

İşlemci ise Intel AMD 2.4 GHz Dual Core CPU olmalıdır.

Bellek de 4 GB RAM olarak tercih edilmelidir.

Ekran kartı NVIDIA GeForce 760 yani AMD Radeon R7 270X en az seviyede olmalıdır.

Vram 2 GB olmalıdır.

DirectX de sürüm olarak 11 olmalıdır.

Ağ kategorisinde geniş internet bağlantısı tercih edilmelidir.

20 GB kullanılabilir alan olması depolama için en az seviyede yeterlidir.

Rocket League Kaç GB Ve Bilgisayarım Açar mı?

Rocket League oyununun kaç GB olduğu bilgisayarın bu oyunu taşıyıp taşıyamayacağı oyunun özelliklerine bağlı olarak oyun sevenler için çok önemlidir.

Rocket League oyunu 4 GB RAM belleğe sahiptir. Bu yüzden bir bilgisayarın bu oyunu açması için en az olacak şekilde bellek alanı 4 GB RAM olmalıdır. Oyunun ekran kartı Nvidia GeForce 760 dir. Oyunun DirectX:11 ve depolama olarak da 20 GB özellikleri vardır. İşte en az bu özelliklere sahip bilgisayarda da Rocket League oyunu açılmaktadır.

Oyunun tümü için istenilen depolama alanı 20 GB’dır. Depolama alanı 20 GB olan bir bilgisayar oyunun tamamen yüklenmesine izin verir ve oyunu açar.

Rocket League İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri Nedir?

Yukarıda minimum seviyedeki sistem gereksinimlerine yer verdik. Hiçbir şekilde sorun yaşanmaması için bir de önerilen sistem gereksinimleri vardır. İşte Rocket League oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şöyle sıralanmaktadır:

Bellek 8 GB RAM

Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 yani AMD Radeon RX 470

VRAM 4 GB

Sürüm 11 DirectX

İşlemci ise Intel olacak şekilde AMD 3.0 GHz Quad Core CPU

Önerilen işletim sistemi Windows 10 yani 64 bit

Geniş bant ağ sistemi internete ihtiyaç vardır

Mutlaka depolamada 20 GB kullanılabilir alan olmalıdır

Rocket League İlk Olarak Hangi Dilde Gelir?

Rocket League oyunu bilgisayara ilk indirildiğinde İngilizce gelecektir. Fakat elbette ki oyuncular oyunu sonrasında Türkçe diline çevirebilmektedir.

Oyunu Türkçe diline çevirmek oldukça basit bir iştir. Oyunun içinde yer alan Epic Games Launcher üzerinden olacak şekilde ayarlar sekmesine girilmelidir. Sayfanın en altına inilmeli ve oyunun ismi bulunmalı bir kere tıklanmalıdır. Karşımıza bir ara yüz açılacaktır.

İşte bu kutucuğa language= trk yazılmalıdır ve ardından kapatılmalıdır. Sonrasında oyunu tekrar açtığınızda oyun Türkçe olarak karşınıza çıkacaktır.