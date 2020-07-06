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Rocket Lab'ın uydu fırlatışı başarısız oldu

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:00 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 16:00

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'in Elektron roketiyle yaptığı uydu fırlatışının başarısız olduğu bildirildi.


"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, 7 küçük uydu  taşıyan Elektron roketi, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia Yarımadası'ndan  fırlatılmasından 6 dakika sonra ikinci aşama itici roketin alev alması nedeniyle  yörüngeye ulaşamadı.
 
Şirketten yapılan açıklamada, roketin taşıdığı, Planet, Cannon ve  In-Space Missions şirketlerine ait gözlem uydularının kaybedildiği bildirildi.
 
Şirket CEO'su Peter Beck, kayıp için müşterilerden özür dilerken,  kazaya yol açan sorunu çözüp yeniden güvenli fırlatışlara devam etmek üzere  çalıştıklarını belirtti.
 
Şirket, hafif uyduları düşük maliyetle uzaya fırlatıyor
Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron mekiği, ABD'li girişimci Elon  Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi özel mekik ve uzay aracı üreticilerinin yaptığı  mekiklerin aksine ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki  daha hafif yükleri taşıyabiliyor.
 
Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip  olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük  maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.
 
Fırlatışları Yeni Zelanda'da kendi kurduğu platformdan yapan şirket,  ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile 2021'de Ay'a bir küp uydu yollamak üzere  sözleşme imzalamıştı.
 

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Rocket Lab uydu Elektron roketi
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