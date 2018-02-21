Robotlar askere alınacak mı?

Son yılların en tartışmalı konularından olan otonom silahlar konusunda orduların kendi içlerinde görüş ayrılığına düştüğü belirtildi.

Savaşçı robotlar konusunun gündeme geldiği son yer Münih Güvenlik Konferansı oldu. Almanya Siber ve Bilgi Komutanlığı’ndan Korgeneral Ludwig Leinhos, robotların savaş amacıyla kullanılmasına karşı görüş bildirerek, savaşta otonom sistemler üretmek ve kullanmak gibi bir planları olmadığını söyledi.

Politico Almanya ordusundan birçok rütbeli askerin savaşçı robotlara sıcak baktığına ancak Leinhos ile benzer düşüncelere sahip olanların da varlığına dikkat çekti. Otonom silahlar uzmanı Marcel Dickow ise günümüzde neredeyse her ordunun robotlar konusunda fikir ayrılığı yaşadığını iddia etti.