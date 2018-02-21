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Robotlar askere alınacak mı?

21 Şubat 2018 Çarşamba - 14:03 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 14:03

Son yılların en tartışmalı konularından olan otonom silahlar konusunda orduların kendi içlerinde görüş ayrılığına düştüğü belirtildi.


Savaşçı robotlar konusunun gündeme geldiği son yer Münih Güvenlik Konferansı oldu. Almanya Siber ve Bilgi Komutanlığı’ndan Korgeneral Ludwig Leinhos, robotların savaş amacıyla kullanılmasına karşı görüş bildirerek, savaşta otonom sistemler üretmek ve kullanmak gibi bir planları olmadığını söyledi.
 
Politico Almanya ordusundan birçok rütbeli askerin savaşçı robotlara sıcak baktığına ancak Leinhos ile benzer düşüncelere sahip olanların da varlığına dikkat çekti. Otonom silahlar uzmanı Marcel Dickow ise günümüzde neredeyse her ordunun robotlar konusunda fikir ayrılığı yaşadığını iddia etti.
 
Campaing to Stop Killer Robots (Katil Robotları Durdurma Kampanyası) ve Future of Life Institute (Yaşamın Geleceği Enstitüsü) gibi organizasyonlar, robotların askeri amaçlarla kullanımına karşı Birleşmiş Milletler’de lobi çalışmaları gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 22 ülke otonom silahlar kullanmayacaklarını açıklarken, Birleşmiş Milletler konuyla ilgili henüz bir hamle yapmadı.

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