Robotik kodlama yarışması

ROOT2020 ortaokul öğrencilerinin katılımlarıyla 4 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerinin rehberliğinde kurulan takımlar; online rekabet eleme süreci, yarı final ve finalden oluşan üç aşamalı turnuvada birbirleriyle yarışıyor. Turnuva süresince katılımcıların başvuru, mentörlük ve proje süreçleri çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor.
Yarışmada tüm yarı finalistlere yerli ve milli bir kart olan robotik kodlama anahtarı hediye edildi.
Finale kalanlara ise Mbot robotları hediye edildi. Yarışmanın tüm süreçlerinde eğlenerek öğrenen ortaokul öğrencileri yarışma süresi içerisinde bilgilerini kullanarak yaratıcılıklarını projeleriyle ortaya çıkaracaklar.