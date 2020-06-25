Pandemi sürecinin etkisiyle uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan ROOT 2020 Robotik Kodlama Yarışması devam ediyor. Türkiye genelinde yapılan yarışmaya 37 ilden 1081 öğrenci 201 öğretmen 402 takım katıldı.

ROOT2020 ortaokul öğrencilerinin katılımlarıyla 4 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerinin rehberliğinde kurulan takımlar; online rekabet eleme süreci, yarı final ve finalden oluşan üç aşamalı turnuvada birbirleriyle yarışıyor. Turnuva süresince katılımcıların başvuru, mentörlük ve proje süreçleri çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor.

Yarışmada tüm yarı finalistlere yerli ve milli bir kart olan robotik kodlama anahtarı hediye edildi.