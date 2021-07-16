Robotik cerrahi mide çekme ameliyatı yapılan en küçük hasta oldu

Yemek borusu doğuştan kapalı olan Araf Sağlam (1), Ege Üniversitesi Hastanesi’nde robotik cerrahi yöntemiyle mide çekme ameliyatı yapılması sonucu sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Dökümcü, "Robotik mide çekme ameliyatı günümüze dek sadece erişkinlerde yemek borusu kanserleri için sınırlı merkezde uygulanmıştır. Hastamızın 1 yaşında ve özofagus atrezisi tanısı olması nedenleriyle dünyada bu ameliyat uygulanmış ilk ve en küçük hastadır" dedi.

İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'ne henüz 10 aylıkken getirilen ve doğuştan yemek borusu kapalı olan Araf Sağlam, robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat edildi.

Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ile ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Afra bebek, dünyada özofagus atrezisi tanısıyla robotik cerrahi yöntemin uygulandığı en küçük hasta oldu.

Doç. Dr. Dökümcü, açık, çok delikli, tek delikli yöntemler ile robotik cerrahinin avantaj ve dezavantajlarına yönelik aileyi bilgilendirdi. Ailenin de robotik cerrahi yönteminin uygulanmasına karar verdiğini söyleyen Dökümcü, "Robotik mide çekme ameliyatı günümüze dek erişkinlerde yemek borusu kanserleri için sınırlı merkezde uygulanmıştır. Hastamızın 1 yaşında ve özofagus atrezisi tanısı olması nedenleriyle dünyada bu ameliyat uygulanmış ilk ve en küçük hastadır" diye konuştu.

'ARTIK AĞIZDAN BESLENİP YUTKUNABİLİYOR'

Başarılı operasyonun ardından Araf bebeğin yoğun bakım sürecinin devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Dökümcü, “Önce nefes borusunu endoskopi ile değerlendirdik ardından karına geçerek 1 santimetreden küçük 5 delikten robotik aletler yardımıyla ilerledik. Daha önceki ameliyat sonrasında meydana gelen karın içi yapışıklıklarını giderdik ve mide tüpünü iptal ederek mideyi karın içinde onardıktan sonra yukarı çekmek üzere hazırladık. Karın ile göğüs boşluklarını ayıran diyafram kasının ortasından göğsün arka bölgesine doğru ilerleyerek kalbin arkasından ve aort damarının yanından boyuna kadar yukarı çıkan sanki başımızı vücudun içine sokmuşçasına görüş sağlayarak mide için bir tünel hazırladık. Sonrasında boyunda üst yemek borusunun ağızlaştırıldığı alanı ciltten serbestleştirip mide ile birleştirmek için hazırladık ve oluşturduğumuz tünelden yukarı çektiğimiz mideyi yemek borusunun üst sağlam kısmı ile birleştirdik. Böylece hastamız artık tükürüğünü ve ağızdan aldıklarını yutar hale geldi" dedi.

‘HASTALIĞI DOĞUŞTANDI’

Diyarbakır’dan İzmir ’e tedavi için geldiklerini belirten Araf’ın babası Lokman Sağlam, “Araf’ın hastalığı doğuştan geliyordu. Yemek borusu ile mide arasında bağlantı yoktu. 1 yıl boyunca gelişmesini bekledik ama olmadı. Burada yapılan operasyon ile bu bağlantı sağlandı. Daha önce böyle bir yöntemin olduğunu duymamıştık" diye konuştu.

Anne Dilek Sağlam ise operasyon ekibi ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Herkesten Allah razı olsun. Çocuğum sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum" dedi.

?EÜ Rektörü Prof. DR. Necdet Budak, hastanın ameliyatının 6’ncı gününden itibaren ağızdan beslenir hale geldiğini, ameliyat öncesi ve sonraki tüm süreçlerin çok değerli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Dökümcü ile ekibini tebrik eden Prof. Dr. Budak, “Farklı birimlerimizde kullanılan robotik cerrahide ileri düzey ameliyatlar gerçekleştiren ekibimizi kutluyorum" diye konuştu.