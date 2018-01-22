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Robot keşfetti! Sıtmada kullanılabilecek

DHA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 17:31

Yapay zeka tarafından desteklenen bir laboratuar robotu, diş macununda yaygın olarak bulunan bir bileşiğin, ilaca dirençli sıtma parazitleri tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti.


Cambridge Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada, diş macunlarının içinde bulunan triklosan bileşenin, pirimetamin ilacına dayanıklı olan sıtma parazitleri tedavisinde kullanılabileceği ortaya koyuldu.
 
Scientific Report'ta yayınlanan araştırma kapsamında kullanılan ve Eve adı verilen yapay zekalı robot, hızlı bir yöntemle hipotezi formüle edip test ederek sonuç verebiliyor.
 
Araştırma lideri Cambridge Üniversitesi Dr Elizabeth Bilsland, Eve'in keşfinin, triklosan kullanılarak karaciğerde ve kanda olmak üzere iki yönlü uygulanabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi ve ekledi: '''Meslektaşımız Eve' tarafından yapılan ve triklosanın sıtma parazitlerine karşı etkili olduğunun keşfi, yeni bir ilaç geliştirmek için triklosan kullanabileceğimizi gösteriyor. Triklosanın güvenli bir bileşen olduğunu biliyoruz ve ayrıca bileşenin sıtma parazitinin yaşam döngüsünü iki şekilde hedefleyebilme özelliği, parazitin direnci arttıramayacağı anlamına geliyor."
 

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