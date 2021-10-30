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Roblox ne zaman açılacak? Roblox çöktü mü?

30 Ekim 2021 Cumartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 12:30

Dünyanın önce gelen oyun sitelerinden olan Roblox'ta erişim sorunu yaşanıyor. 29 Ekim'den beri devam eden erişim problemi bugün de devam ediyor. Roblox'a giremeyen kullanıcılar 'Roblox'a neden giremiyorum?' sorusunu araştırıyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox çöktü mü?İşte detaylar...


Oyun sitesi Roblox'a dünden beri erişim sağlanamıyor. Roblox'ta erişim sorunu yaşayan milyonlarca kullanıcı, 'Roblox'a neden giremiyorum?' sorusunu araştırıyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox ne zaman düzelecek? Roblox çöktü mü?İşte detaylar...
 
29 Ekim tarihinde başlayan Roblox erişim problemi devam ederken, konuya ilişkin Roblox resmi Twitter hesabından açıklama geldi. 
 
ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
 
Konuya ilişkin Roblox tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
 
Roblox resmi Twitter hesabı 29 Ekim 18:00 sularında "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

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