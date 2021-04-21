Rober Hatemo: Çok pişmanım!

Türk pop müziğinin ünlü ismi Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu. Hatemo, müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Dedesinin kendisinde çok özel bir yeri olduğunu belirten Hatemo, "Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana. Müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım" dedi. Hatemo, "Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. ‘Daha çok vakit ayırmalıydım’ diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Taksim'de üç katlı bir Rum evinde büyüdüğünü söyleyen şarkıcı, "En alt katta mutfak vardı orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem… Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi ‘benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz’ derdi. Kendisi enteresan bir adamdı üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu." şeklinde konuştu.

"MÜZİĞİ DEDEM ÖĞRETTİ"

Hatemo müzik kariyeri hakkında, "Bir gün ben de dedemle Aksaray ’da bir otele gittim şarkı söyledim. Oranın yetkilisi aradı ‘müşteriler seni istiyor, çok beğendiler’ dedi. Babam da istemiyor, onun mesleğini yapmamı istiyordu. Kuyumcuydu kendisi, onu da yaptım tabii.. Ama ben babamı dinlemedim dedemle kaçıp gittim şarkı söylemeye. Müzikle, sosyal hayatla alakalı bir şeyler öğreten kişi dedem oldu." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"