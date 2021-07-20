20 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1150 -0.25
USD 8,5600 -0.31 ALTIN 499,670 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Robby Steinhardt hayatını kaybetti

20 Temmuz 2021 Salı - 10:48 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 10:48

Ünlü rock grubu Kansas'ın kurucularından Robby Steinhardt 71 yaşında hayatını kaybetti.


Kansas grubunun kurucuların rock yıldızı Robby Steinhardt, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
 
Eşi Cindy Steinhardt tarafından yapılan açıklamada septik şokun ardından yaşam destek ünitesine bağlanan Robby'nin iyileşme göstermesi ve taburcu hazırlığına rağmen ikinci bir sepsis nöbeti geçirdiği ve kurtarılamadığı belirtildi.
 
Kansas grubundan yapılan açıklamada ise "Grubun tüm üyeleri, arkadaşımız Robby Steinhardt'ın ölümüyle ilgili en derin üzüntülerini ifade etmek istiyor. Robby her zaman ruhumuzda, aklımızda ve müziğimizde olacak. Grup arkadaşları olarak bize, konserlerimize katılan hayranlara ve Kansas'ın sesine getirdiği şeyler her zaman yürekten olacak. Onu seviyoruz ve her zaman özleyeceğiz" denildi.
 

ETİKETLER

Kansas Robby Steinhardt Steinhardt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.