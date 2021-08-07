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Robbie Williams-Ayda Field çifti rotayı Datça'ya çevirdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field ve çocuklarıyla Türkiye tatiline devam ediyor. Tatillerine arkadaş gurubuyla Bodrum’da start veren çift, rotayı Datça’ya çevirdi.

Robbie Williams-Ayda Field çifti rotayı Datça'ya çevirdi Bodrum sonrası Datça'ya gelen Robbie Williams-Ayda Field çifti, Mesudiye Ovabükü'nde bir otelin açıklarına demirledikleri lüks teknelerinde objektiflere yansıdı.
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