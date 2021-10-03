Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç Ali Palabıyık yönetecek. Futbolseverler Rize Galatasaray maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rize Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...
RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşması Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayımlanacak.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
RİZESPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin-Alpaslan-Nelsson-Van Aanholt, Berkan, Feghouli-Taylan-Cicaldau-Babel, Diagne
Galatasaray'da 4 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tedavilerine devam edilen Boey ve Arda Turan ile cezalı Marcao'nun yanı sıra Oğulcan Çağlayan da kadroda yer almadı.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.