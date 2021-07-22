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Rize yeniden sele teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü

DHA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 10:27

Son dakika haberi... Rize sel felaketi ile boğuşmaya devam ediyor. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı.


Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.  
 
 
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. 
 
 
Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
 
 

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rize sel fındıklı
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