Rize Pazar Belediyesi memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta, Şoför, Tahsildar, Trafik Memur Alımı Sonuçları merak ediliyor!

Rize Pazar Belediyesi memur alımı sonuçları merak ediliyor. Rize Belediyesi geçtiğimiz günlerde memur, zabıta, şoför, tahsildar, trafik memuru kadroları için memur alacağını açıklamıştı. Rize Belediyesi memur alımı başvuruları tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi.

Pazar Belediyesi memur alımı sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Rize Pazar Belediye Başkanlığı memur alımı başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Memur, Zabıta, Şoför, Tahsildar, Belediye Trafik Memuru kadrolarına yapılan memur alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

RİZE PAZAR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI MÜLAKATI NE ZAMAN?

60 KPSS ile ikamet şartı olmadan yapılan memur alımının başvuruları geçen ay alındı. Yayımlanan duyuruda sonuçların ardından mülakatların 15 Mart günü başlayacağına yer verildi. Mülakatların başlamasına kısa süre kala adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

RİZE PAZAR BELEDİYESİNE ALIM YAPILACAK KADROLAR