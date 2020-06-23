Rize Muradiye TOKİ kura sonuçları – TOKİ Rize Muradiye isim listesi 2020 sorgulama!

Rize Muradiye TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Rizelilerin gözlerini, Rize Muradiye TOKİ kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 118, 3+1 60 toplam 178 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Rize Muradiye kura sonuçları saat 14.00’de çekile kuranın ardından belirlendi. İşte Rize Muradiye TOKİ kura sonuçları 2020…
TOKİ RİZE MURADİYE KURA ÇEKİMİ 2020 CANLI İZLEME
TOKİ Rize kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ RİZE 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
RİZE MURADİYE TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Rize TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
RİZE MERKEZ TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.