Rize'den acı haber, kayıplar var! Erdoğan talimatı verdi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
’DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN’ ÇAĞRISI
Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor. Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rizede sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
FELAKETİN BİLANÇOSU: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP, 4 YARALI
Rizenin Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kentte saat 01.00'a kadar alınan bilgilere göre 1 kişinin syaşamını yitirdiği, 3 kişi ile ilglii kayıp ihbarı yapıldığı belirtilerken, 4 kişinin de enkazlardan yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR
Rizede sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rizenin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.
SEL VE HEYELAN RİSKİ SÜRÜYOR
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Rizede perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını konusunda uyarılarını sürdürdü.
Meteorolojik verilere göre Rizeye son 24 saat içerisinde metrekareye 219 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.
5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ
Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.
HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI
Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim. Eşim hasta, aldım onu sırtıma, hemen evden çıktım." dedi.
Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım, evde oturuyordum, büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, evden çıkabildiğim kadar hızlı çıktım." diye konuştu.
Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağı'na sığındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Rize Valiliğinden yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şiddetini arttıran yağışlar sonucunda merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi. Her geçen saat sel ve toprak kayması ile ilgili birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması yönünde gelen bilgiler, endişeyi da artırdı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Çayeli Büyükköy Beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı Köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır."
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir ifadelerine yer verildi.