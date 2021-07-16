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Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktarıldı

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 14:05 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 14:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.


Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Rize'deki sel felaketine ilişkin  açıklamada bulundu.
 
Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını  belirten Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz  sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor." ifadesine yer verdi.
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından da  konuya ilişkin fotoğraflarla, "Rize'deki sel felaketi sonrasında psikososyal  destek ekiplerimiz, afetzedelerin her türlü sıkıntısında yanlarında olmak ve  normal yaşamlarına hızlı bir geri dönüş için vatandaşlarımızla birlikte."  paylaşımı yapıldı.

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