Rize'de sel felaketi! Acı haberler geliyor, ölü sayısı yükseldi

Son dakika gelişmesi... Rize’nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Aynur Karali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 4’e çıktı. Selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi. Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız." dedi.
Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, "Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.
BAKANLAR BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Soylu, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel ve heyelandan etkilenen Rize'ye geldi. İlk önce AFAD Kriz Merkezi'nde brifing alan bakanlar, daha sonra Güneysu ilçesi ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde inceleme yaptı.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bakanlar, sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde çalışma yapan ekiplerden de bilgi aldı. Bakanlar, Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bulunan ve heyelan nedeniyle yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de yetkililerle görüştü.
İçişleri Bakanı Soylu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Rize'ye hem de Türkiye'ye geçmiş olsun dileyerek, geçen yıl aynı dönemde de bölgede benzer hadisenin yaşandığını söyledi. Meteorolojinin tespitlerine göre bölgede, saat 15.00 ve 16.00'dan itibaren yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirten Soylu, 7 saat içerisinde metrekareye 220 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.
Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, "Şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok. Köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.
Güneysu ilçesi ile bir köyde elektrik kesintisi olduğunu, bölgede su konusunda bir sorun bulunmadığını aktaran Soylu, tedbirlerin alınmasının ardından elektrik olmayan bölgelere enerji verileceğini söyledi.
"İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var"
Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:
"Muradiye beldesinde, biraz önce enkazda bulunduğumuz alanda 3 vatandaşımızın olduğu değerlendiriliyordu. Bir vatandaşımıza ulaştık, 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse."
Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
AFAD'tan 5 milyon liralık kaynak gönderilecek
Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak." değerlendirmesini yaptı.
Soylu, sabah saatlerinde yeni bir değerlendirme daha yapacaklarını ve alınacak tedbirleri belirleyeceklerini söyledi. Bölgede daha önce alınan tedbirleri de anımsatan Soylu, şöyle konuştu:
"Bu coğrafyada alınan tedbirler sayesinde, hem derelerin ıslah edilmesi hem kanala alınması konusunda atılan adımlar bu taşmaların daha büyük hasarlar oluşturmasına bir engel teşkil etti ama elbette ki coğrafyanın bize birtakım sorumluluklar yüklediği de apaçık ortada. Onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşımızın yalnız olmadığını, emirlerine amade olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."
AFAD'dan açıklama
AFAD'dan yapılan açıklamada, salı günü başlayıp dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar neticesinde, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınlarının meydana geldiğini belirtildi.
Çayeli Bakır istasyonunda metrekareye 190 kilo, Çayeli TEİAŞ istasyonunda metrekareye 148 kilo ve Güneysu'da metrekareye 207 kilo yağış düştüğü belirtilerek, "Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu çok sayıda ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır. Merkez Muradiye beldesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 2 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 4 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmaları, halihazırda bölgeye ulaşan 85 personel ile devam etmektedir" denildi.
Arama çalışmalarına destek amacıyla Trabzon, Giresun ve Samsun'dan canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Taşlıdere mevkisinde arama çalışmalarına devam ettiği, AFAD'a bağlı İl Müdürlüklerinden 29, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 10 olmak üzere toplam 39 dalgıcın da görevlendirildiği kaydedildi.
'103 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'
Bölgede zarar ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"72 köy yolu kapalı olup; İl Özel İdare yol ağında toplam 29 iş makinası 50 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 1 kombi vidanjör, 1 normal vidanjör, 1 ekskavatör, 4 kamyon Güneysu ilçesine görevlendirilmiştir. Karayolları ağında kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları ağında toplam 6 farklı noktada 37 iş makinası ve toplam 40 personel ile çalışmalar sürdürülmektedir. İl genelinde 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilememiştir. Arızaların giderilmesine yönelik ekip planlamaları yapılmıştır. Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir."
Ayrıca, Güneysu Spor Lisesi yurduna Güneysu Merkez Mahallesi’nden tahliye edilen 15 kişinin yerleştirildiği belirtildi.