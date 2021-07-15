Rize'de sel felaketi! Acı haberler geliyor, ölü sayısı yükseldi

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi. Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız." dedi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Soylu, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel ve heyelandan etkilenen Rize'ye geldi. İlk önce AFAD Kriz Merkezi'nde brifing alan bakanlar, daha sonra Güneysu ilçesi ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde inceleme yaptı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bakanlar, sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde çalışma yapan ekiplerden de bilgi aldı. Bakanlar, Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bulunan ve heyelan nedeniyle yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de yetkililerle görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Rize'ye hem de Türkiye'ye geçmiş olsun dileyerek, geçen yıl aynı dönemde de bölgede benzer hadisenin yaşandığını söyledi. Meteorolojinin tespitlerine göre bölgede, saat 15.00 ve 16.00'dan itibaren yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirten Soylu, 7 saat içerisinde metrekareye 220 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, "Şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok. Köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Güneysu ilçesi ile bir köyde elektrik kesintisi olduğunu, bölgede su konusunda bir sorun bulunmadığını aktaran Soylu, tedbirlerin alınmasının ardından elektrik olmayan bölgelere enerji verileceğini söyledi.

"İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var"

Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Muradiye beldesinde, biraz önce enkazda bulunduğumuz alanda 3 vatandaşımızın olduğu değerlendiriliyordu. Bir vatandaşımıza ulaştık, 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse."

Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabah leyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

AFAD'tan 5 milyon liralık kaynak gönderilecek

Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, sabah saatlerinde yeni bir değerlendirme daha yapacaklarını ve alınacak tedbirleri belirleyeceklerini söyledi. Bölgede daha önce alınan tedbirleri de anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada alınan tedbirler sayesinde, hem derelerin ıslah edilmesi hem kanala alınması konusunda atılan adımlar bu taşmaların daha büyük hasarlar oluşturmasına bir engel teşkil etti ama elbette ki coğrafyanın bize birtakım sorumluluklar yüklediği de apaçık ortada. Onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşımızın yalnız olmadığını, emirlerine amade olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."