Rize’de sel felaketi! 3 kişi kayıp... Erdoğan talimatı verdi

’DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN’ ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor. Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rizede sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

3 KİŞİ KAYIP

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.

5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.

HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI

Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim. Eşim hasta, aldım onu sırtıma, hemen evden çıktım." dedi.

Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım, evde oturuyordum, büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, evden çıkabildiğim kadar hızlı çıktım." diye konuştu.

Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağı'na sığındı.