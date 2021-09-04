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Rize'de Salarha Tüneli açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 13:49 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 15:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli açılış töreninde konuştu.
Erdoğan, "Salarha Tüneli ile 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecek." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atalarımız,  dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Biz de evlatlarımıza,  torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha hayat  kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel  Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.
 
Erdoğan, konuşmasının başında açılışı yapılacak tünelin hayırlı  olmasını diledi.
 
Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle  üniversitenin artan cazibesinin bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını belirten  Erdoğan, Ovit tünelinin ardından dün hizmete açılan İyidere-İkizdere yolu ile  Hurmalık tünellerinin bölgenin hem Kafkasya'ya hem güneye olan trafiğini daha da  artıracağını söyledi. İyidere lojistik limanı ve deniz üzerinde inşa edilen  Rize-Artvin havalimanının açılmasıyla bölgedeki insan ve yük trafiğinin çok daha  fazlalaşacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Salarha tüneliyle işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden  çıkarıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı  birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14  kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki  ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık  hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat  edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve yakıt kaybetmeden hedeflerine  ilerleyebilecektir."
 
Erdoğan, tünelin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
Bugün Rize için büyük öneme sahip bir başka projenin de temel atma  törenini yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel  Dönüşüm Projesi'yle bu bölgede 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen  alanların baştan sona yenileneceğini bildirdi.
 
Ticari alan olarak kullanılan bu bölgenin aradan geçen 70 yılın  ardından artık hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini  belirten Erdoğan, "Projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu  yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa  ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404  ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz  tamamlandığında, bölge eskiden olduğu gibi Rize'mizin gözde ticaret alanı olmayı  sürdürecektir." diye konuştu.
 
Kentsel dönüşüm projesinin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı  olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
 
"Vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri de  süratle yeniden inşa ediyoruz"
Deprem, sel ve toprak kaymasının, bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı  sebebiyle adeta ülkenin kaderi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Afetlerin ardından  hemen enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla tamamlıyor,  vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa  ediyoruz." dedi.
 
Sel ve toprak kaymasının çok yaşandığı Karadeniz'de yakın zamanda  Rize'nin de bu tür afetlerle karşılaştığını aktaran Erdoğan, "Antalya ve Muğla  gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can  ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu  bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim." ifadesini kullandı.
 
Ülkenin 81 vilayetinin her birinin canlarından bir parça olduğunu dile  getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Açılış ve üniversite programımızı da vesile ederek bu programa  Rize'den başladık. Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben  Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen  kolları sıvadık. Bu kapsamda 378 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa  ediyoruz. Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır.
 
Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan  çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de çok önemli adımlar attık. Deniz dolgu  alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Bugün  temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir. İnşallah devamı gelecek."
 
Ayrıca turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla  çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, eski sanayi alanlarını başka  alanlara taşıyarak görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceklerini bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve ticari alan inşası için yer bulmanın  zor olduğu Rize'de Çaykur Sanayi Hal bölgesindeki 18 hektarlık alanda 1252 konut  ve 360 ticari birim inşa edileceğini, yakında ihaleye çıkılacağını da kaydetti.
 
Tünelin açılmasıyla artık şehrin Salarha tarafına doğru  büyüyebileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Nitekim Salarha'da inşası süren 465 konut ve 12 dükkanı önümüzdeki  bahar aylarında vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Hemşin ve Güneysu'da  da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin Türkiye'nin genelinde yürüttüğü  konut kampanyalarından Rize'mizin ilçelerine düşen paylarla ilgili çalışmalar da  sürüyor. Bu konutların Rize'nin geleneksel mimarisi ve tabiatıyla uyumlu olmasına  özellikle önem veriyoruz.
 
TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar Rize'de 2 bin 797 konut tamamladık. 2  bin 59 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet Bahçeleri projemizi Rize'de 3 ayrı  alanda uyguluyoruz. Rize merkeze 392 bin metrekarelik, Güneysu'ya 42 bin  metrekarelik, İyidere'ye 15 bin metrekarelik millet bahçeleri kazandırıyoruz."
 
Şehrin en önemli sembollerinden Ayder'de yenileme ve koruma projeleri  uygulandığını da anlatan Erdoğan, "Yaylanın 21 bin 614 metrekarelik alanı kesin  korunacak hassas bölge olarak tescillendi." ifadesini kullandı.
 
Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri  ve tüm yollarının yenilendiğini, bunların önemli kısmının tamamlandığını dile  getiren Erdoğan, "Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize  bıraktı. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel,  çok daha estetik, çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız.  Kardeşlerim, sevgili gençler, çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri ve  tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak inşallah bunu  başaracağız." diye konuştu.
 
Küresel iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini  daha da artırdığını belirten Erdoğan, "Bunun için hem toprağımıza hem yeşilimize  hem suyumuza hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şahit  olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda  tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka  Karadeniz yok, başka Türkiye de yok." dedi.
 
Bunun için eldeki güzellik, imkan ve potansiyellerin kıymetinin çok  iyi bilinmesi mecburiyeti bulunduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Rize'nin bir evladı olarak sahip bulunduğum imkanları bunun için  sonuna kadar kullanmayı hem ülkeme hem milletime hem insanlığa karşı boynumun  borcu görüyorum. Tüm milletimizle birlikte geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi 2023'e  kadar geçecek süreçte ve sonrasında da eser ve hizmet siyasetiyle hayallerimizi  gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz.
 
Türkiye'de bir kesim var, ağızlarını her açtıklarında '19 yılda siz  yaptınız ki?' diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi?  Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne anne babası ne de evlatları bu ülkede  yaşamamış olan birisi sorabilir. Çünkü Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye  geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir. Şu Karadeniz'de Samsun'dan  Artvin'e kadar hatta gümrük kapısına kadar neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz  değil mi? Hepsini koy bir kenara Rize'ye neler yaptığımızı biliyoruz değil mi?  İşte bak bugün de yine ne yapıyoruz? Bir taraftan dün Hurmalık'taki o tünellerin  açılışını yaptık. Bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Var mıydı  bizim böyle tünellerimiz? Viyadüklerimiz var mıydı? Buyurun şimdi bunları  açıyoruz. Onun için ben bu Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum, gelin de  Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok, ağacınız. Yaşı 30-35'in altında olanlar  belki eski Türkiye'yi tam olarak hatırlayamayabilir. Ama en azından büyüklerinden  dinlemiştir. 'Bu ülkeye 19 yılda ne yaptınız?' diyenlerin içlerindeki fitneyi,  fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz."
 
"19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık"
Ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetleri paylaşan Erdoğan, eğitimde  derslik sayısını 343 binden 601 binin üzerine çıkardıklarını söyledi. Erdoğan,  dün 20 bin öğretmen atama törenini yaptıklarını hatırlatarak son atamalarla  birlikte 713 bin yeni öğretmeni göreve başlattıklarını ifade etti.
 
Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, personel sayısını 70 binden 181  bine ve üniversite öğrenci sayısını 1,5 milyondan 8 milyona yükselttiklerini  belirten Erdoğan, hastane yatak sayısını da 164 binden 255 binin üzerine,  nitelikli yatak sayısını ise 19 binden 164 bine çıkardıklarını söyledi. Erdoğan,  hizmete aldıkları 17 şehir hastanesiyle sağlıktaki hizmet kalitesini  artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 376'ya, spor  tesisi sayısını da 1575'ten 3 bin 915'e çıkardıklarını kaydetti.
 
Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitesini 182 binden 717 bine,  burs ve kredi tutarını ise lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya  yükselttiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamları yüksek lisans  öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için de 135 liradan  1950 liraya kendilerinin yükselttiğini dile getirdi. Son 19 yılda toplam 431  milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Adalette 9 bin 349 olan hakim savcı sayısı 21 bin 904'ü buldu.  Mahkeme sayısı adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 arttı. İçişlerinde  mülki idare teşkilatımızı, belediyelerimizi ve muhtarlıklarımızı güçlendirdik.  Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarını İçişleri Bakanlığına bağlayarak  bütünlüğü ve koordinasyonu sağladık. Milli savunmada sınır güvenliğimizi, Fırat  Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe Harekatları ile tahkim  ederek güneyimizi kuşatmayı hedefleyen terör koridorunu yıktık attık. Ulaştırmada  6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 284  kilometreye, 1714 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532  kilometreye çıkardık. Karayolu tünel sayımız 83'ten 447 adede, karayolu tünel  uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311  kilometreden 710 kilometreye ulaştı."
 
Demiryollarında toplam 1213 kilometre uzunluğundu hızlı tren ağı inşa  ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki  mevcut demiryollarını ise neredeyse tümüyle yenilediklerini söyledi.
 
Hava yollarında 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarını  vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Rize'nin Artvin'le birlikte havalimanını  da yapıyor muyuz? İnşallah yıl sonuna kadar havalimanımız da bitecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize tünel açılış Salarha tüneli
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