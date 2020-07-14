Rize’de sağanak sonrası sel, yaşamı olumsuz etkiledi

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize-Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.
İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, İNSANLAR MAHSUR KALDI
Rize'yi etkisi altına kalan sağanak yağış araçların suda sürüklenmesine neden olurken insanlar da binalarda ve işyerlerinde mahsur kaldı.
BAKAN SOYLU OLAY YERİNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "12 köye ulaşımda sıkıntı var. 11 yaralı bir kayıp bulunuyor" dedi.
MAHSUR KALAN 36 KİŞİ KURTARILDI
Rize’nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Çayeli ilçesinde heyelanlı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi tahliye edildi.