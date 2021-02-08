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Rize'de kadın doktora oraklı saldırı dehşeti! Kolu ve bacağından yaraladı...

DHA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 14:22 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 14:31

Rize’de Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada görevli doktor Meltem Puşuroğlu, hastası Ali Sırrı K.'nın(42) oraklı saldırısı sonucu kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan polise teslim edildi.


Olay sabah saatlerinde Rize Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K., Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.
 
Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Ali Sırrı K., yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmede kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı.
 
Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor, hastanede tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor. 
 

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Rize doktor orak saldırı Meltem Puşuroğlu
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