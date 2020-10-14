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Rize'de ilginç olay! Görenler şoke oldu

DHA/İHA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 21:03 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 21:29

Rize'de iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışan seyyar satıcı E.D. (30), yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanalda ilerleyen kişi, cadde ortasında rögarı yumruklayarak yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışılan seyyar satıcı E.D. dere yatağından girdiği yağmur suyu kanalına saklandı. Korkudan geri dönemeyen kişi, kanalda ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi ortasında bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile gelen itfaiye ekiplerinin kapağını açtığı rögardan çıkarılan kişi, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

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Rize rögar polis
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