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Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden kahreden haber! Cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı...

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 19:39 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 20:11

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.


İzmir Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
 
Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
 
Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı. 18 kişinin sağ olarak kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nda vefat eden kişi sayısı 26'ya yükseldi.
 
 
AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup, 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.
 

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