İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş hekimliğinden iki kadın cansız bedeni çıkartıldı. Acı haberi alan ailesi yasa boğuldu. İki kadının cansız bedenin bulunması ve Rıza Bey Apartmanı’nda çalışmaların devam edilmesi, enkazın altında kaç kişinin kaldığının merak edilmesine neden oldu. Peki, Rıza Bey Apartmanı enkazından herkes çıkarıldı mı, kaç kişi kaldı?

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuş, enkaz birçok kişiye mezar olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Peki, Rıza Bey Apartmanı enkazından herkes çıkarıldı mı? İzmir Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kaç kişi kaldı?

RIZA BEY APARTMANI ENKAZINDAN HERKES ÇIKARILDI MI?

Gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında da 7-8 kişinim olduğu belirtiliyor.