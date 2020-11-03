Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuş, enkaz birçok kişiye mezar olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Peki, Rıza Bey Apartmanı enkazından herkes çıkarıldı mı? İzmir Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kaç kişi kaldı?
RIZA BEY APARTMANI ENKAZINDAN HERKES ÇIKARILDI MI?
Gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında da 7-8 kişinim olduğu belirtiliyor.