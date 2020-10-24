Rıza Akpolat kimdir? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nereli, kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da coronaya yakalandı. Rıza Akpolat kimdir, nereli, kaç yaşında?

CHP'li Rıza Akpolat mesajında; 'Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

RIZA POLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.



Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.