Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına 19 metre boyundaki Panama bandralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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Riva açıklarında gemi karaya oturdu
DHA | 27 Ocak 2021 Çarşamba - 18:15 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 18:19