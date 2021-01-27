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Riva açıklarında gemi karaya oturdu

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 18:15 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 18:19

Riva açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu.


Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına 19 metre boyundaki  Panama bandralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu.  Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
 

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