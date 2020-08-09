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Ritim bozukluğunda elektrofizyolojik çalışma nedir?

09 Ağustos 2020 Pazar - 18:13 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 18:21

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Ritim bozukluğunda elektrofizyolojik çalışma nedir?


Ritim bozukluklarının kesin tanı ve tedavisi elektrofizyolojik çalışma adı verilen işlemle yapılmaktadır. Bu işlem anjiyoya benzer şekilde kasıklardan kateterlerle kalp damarlarına girilip kalbin içerisine elektrotlar konulmasıyla yapılmaktadır. Genellikle lokal anestezi veya sedasyon ile bu işlem gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında kalbin iletim sistemi değerlendirilir, olası kısa devreler, var olan hasarlı dokular ve kalbin iletim sisteminde herhangi bir problem teşhis edilebilir ve bazen çarpıntıyı tekrar ortaya çıkartarak çarpıntının kesin tanısı konulur. Aynı işlemde eğer tanı ortaya konulmuşsa ablasyon tedavisine geçilebilir. Genellikle kısa süreli bir işlem olmaktadır ve hastalar işlemden bir gün sonra taburcu edilmektedir. 
 

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