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Rita Mahrani 6 kilo verdi, kendini ödüllendirdi

Rita Mahrani 6 kilo verdi, kendini ödüllendirdi Formda görüntüsü ile plajda dikkatleri üzerine çeken Rita Mahrani'nin, denize girerken sosyal mesafeye dikkat etmesi gözlerden kaçmadı.
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