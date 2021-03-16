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Risk haritasında alarm veren iller belli oldu! Bakan tek tek duyurdu...
Risk haritasında alarm verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! İstanbul'da kritik seviyeye geldi. İşte vaka sayısında artış ve düşüş yaşanan iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.