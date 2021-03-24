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Risk haritasında alarm veren 5 ilden sonra korkutan gelişme!
Risk haritasında alarm veren 5 ilden sonra endişe yaratan gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilde vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, ‘Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir’ dedi. İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu da ‘Pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat!’ uyarısı yaptı. Türkiye’nin üçüncü dalganın içerisinde olduğunu belirten uzmanlar, nisan ayının ilk haftasından itibaren vaka, ölüm ve yoğun bakım hasta sayısının zirve eşiğine geleceği öngörüsünü paylaştı. Prof. Dr. Tükek, ‘Pozitiflik oranı yüzde 4-5’ten 10-15 arasına çıkmış durumda’ dedi. Sağlıkçılar ise zor durumda... İşte detaylar