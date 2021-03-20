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Risk haritası tamamen değişti! Bakanlık açıkladı, Korkutan gelişme: İstanbul, Ankara ve İzmir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin güncel risk haritasını paylaştı. İşte 13-19 mart koronavirüs risk haritasına göre il il son durum. Öte yandan İstanbul'daki artış sürerken Ankara ve İzmir'de de artış devam etti. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte il il güncel son durum...
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler arasında bazı şehirlerde yaşanan vaka artışı dikkat çekti. Bakan Koca "Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." uyarısında bulundu. İşte detaylar...