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Risk haritası 'kızarıyor'! 81 ilde patlama yaşanıyor, Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi
Koronavirüs salgınında vaka sayıları artıyor. illerin renkleri değişiyor. 81 ilde adeta patlama yaşanıyor. Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde günlük vaka sayısı son 30 günde dörde katlanıp 30 binleri geçerken, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yataklar doldu.