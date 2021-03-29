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Risk haritası değişti! İşte kırmızı listedeki 58 il...

29 Mart 2021 Pazartesi - 20:18 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 20:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni risk haritasını açıkladı. Güncel haritaya göre toplam 58 il kırmızı oldu. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu. Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı Kabine Toplantısının ardından twitter hesabından paylaştı.
 
Koca, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.
 
DÜŞÜK RİSKLİ TEK İL
 
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük  riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
 
ORTA RİSKLİ İLLER
 
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
 
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
 
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.
 
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
 
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir  çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
 
 
 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni risk haritası
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