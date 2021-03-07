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Risk artıyor! Renkler değişiyor, Kırmızı alarm... İstanbul ve 8 ilde tehlike....
Kademeli normalleşme başladı. 3 ay sonra ilk kez hafta sonu yasakları esnetildi. Birçok kette cumartesi günü yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanı Koca vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı. Fakat bazı illerin rengi değişiyor. İstanbul ve 8 il için kırmızı alarm...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İllere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru gittiğini gözler önüne serdi. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilin önümüzdeki hafta yayınlanacak haritada kırmızı kategoride yer alması bekleniyor. P