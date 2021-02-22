Ripple davası (XRP) son durum! Ripple davası ne zaman, saat kaçta? 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen Ripple (XPR) davası detayları, dava sonucu ne olur?

Dijital varlıklarını ABD ve dünyadaki yatırımcıları kayıt dışı satarak fon toplaması ile suçlanan, kripto para piyasasında 24 saatte 600 milyon dolardan fazla hacme sahip olan Bitcoin ve Ethereum sonrasında gelen Ripple (XRP) davası merakla bekleniyor. Dava sonrası Ripple mevcut değerini yeniden güncelleyecek. Peki, Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava sonucu ne olur?

Ripple (XRP), dava süreci nedeniyle yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple'a açılan menkul kıymet davasında 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edildi. Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürülen davada, iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı. Peki, Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava sonucu ne olur?

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi bulunmuyor.

RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden federal yargıç Analisa Torres’e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta; “Taraflarla buluşuldu, görüşüldü ve uzlaşma olasılığı tartışıldı, şu anda bir çözüm olasılığı olduğuna inanmıyorum. Ancak, herhangi bir davalı için prensipte herhangi bir çözüme varılırsa taraflar derhal mahkemeyi bilgilendireceklerdir.” denildi.

RİPPLE (XRP) FİYATI NE KADAR?

Ripple (XRP) fiyatı davanın gündeme gelmesiyle birlikte toparlanarak 0,50 psikolojik seviye sınırının üstüne çıktı. Bitcoin ve diğer coinler yükselişe geçse de XRP bu durumdan faydalanamıyor ve fiyatı yükselemiyor.

RİPPLE DAVASI NE ZAMAN BİTER?

Ripple davasının ön duruşması 22 Şubat'ta bugün gerçekleşecek. Fakat Ripple davas tüm keşiflerin tamamlanması için 16-19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.

RİPPLE DAVA SONUCU NE OLUR, RİPPLE DAVASI NE OLUR?

Ripple davası için iki faklı görüş söz konusu. Bir grup Ripple şirketinin kripto paralara dair bir yasanın olmaması nedeniyle davanın olumlu sonuçlanacağını düşünürken, bir grup da SEC'in açtığı davayı yüzde yüksek ihtimalle geçmiş deneyimlere bakarak kazanacağını düşünüyor.