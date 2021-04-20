Ripple (XRP) coin hakkında açılan dava devam ediyor. Kripto para yatırımcıları merakla Ripple XRP davası hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. Peki, Ripple davası ne zaman görülecek, TSİ saat kaçta?

Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü. SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmazken, gözler davadan gelecek yeni gelişmelere çevrildi. Öte yandan Ripple (XRP), Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Novatti ile iş birliği yaptığını duyurdu. Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte görülecek? TSİ ripple davası…

RİPPLE DAVASI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak. SEC’nin daha önce kripto para borsalarına XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını belgelerle kanıtlayacağı tahmin ediliyor.

Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.

Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alındı. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

RİPPLE YENİ ORTAKLIĞINI DUYURDU

Ripple’ın küresel ödeme ağın içerisine katılan Novatti Group, RippleNet’in On-Demand Liquidty (ODL) hizmetinden faydalanacak. Böylelikle Novatti Group, yurt dışı ödemelerini gerçekleştirirken XRP kullanabilecek. RippleNet, anında gönderim ve düşük maliyeti ile kurumsal şirketlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yapılan iş birliği Filipinler ülkesine ait havale firması iRemit aracılığıyla Avustralya ve Filipinler arasındaki para transferlerine odaklanıyor. Filipinler, Asya kıtası içerisinde Çin ve Hindistan’ın ardından en fazla para transferi alan üçüncü ülke.