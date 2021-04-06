Ripple davası 6 Nisan 2021! Ripple XRP davası ne zaman, saat görülecek? Ripple XRP yeni dava tarihleri…

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün saat 21.00'de telekonferans yapılacak. Ripple ve SEC arasındaki davada yeni tarihler belli oldu. Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta?

Ripple XRP davası ne zaman görülecek, sorusu kripto para piyasasında sıklıkça soruluyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüş, SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmamıştı. Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

DAVANIN İLK DURUŞMAAI 22 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

RİPPLE XRP DAVASI TARİHLERİ

Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

AÇILIŞ SAVUNMALARI 12 NİSAN'DA ALINACAK

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO’su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse’u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.