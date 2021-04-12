Ripple davası 12 Nisan saat kaçta? XRP davası sonucu ne olur, ne zaman belli olacak? Ripple XRP mahkemesi tarihi…

Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Kripto para dünyasının gözü Ripple XRP dava sonucuna çevrildi. 6 Nisan 2021’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada telekonferans yapıldı. Ripple’ın bu görüşmesinde Yargıç Sarah Netburn, “Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin üretimini zorunlu kılma hareketi"ni kabul etti. Peki, Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? 12 Nisan 2021 Ripple XRP fiyatı ne olur? Ripple XRP dava sonucu detayları…

Ripple XRP davası merakla bekleniyor. Ripple ve iki yöneticisine açılan davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görüldü. SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı. Ripple ve SEC arasında 6 Nisan’da telefonla bir keşif konferansı yapıldı. Yargıç Sarah Netburn, Ripple’ın bu görüşmede “Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin üretimini zorunlu kılma hareketi"ni kabul etti.

RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN, DAVA TARİHLERİ?

Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. Buna göre şirket CEO’su Garlinghouse ile yönetim kurulu başkanı Larsen’in davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunacakları gün bugün. Bu tarihten tam 1 hafta sonra 19 Nisan günü ise, 10 bin kadar XRP yatırımcısının davaya müdahil olmasını talep etme hakkı tanınan avukat John Deaton, konuyla ilgili istek ve görüşlerini hakime sunacak. 22 Nisan ise SEC adına önemli bir tarih.

Ripple tarafı SEC’yi, geçmişte XRP’nin menkul kıymet olmadığı konusunda borsaları uyarmamakla suçlamıştı. SEC ise hakime yazdığı mektupta böyle bir zorunlulukları olmadığını belirterek Ripple’ın kendi savunmasını yapmak yerine, kayıtsız satış konusunu başka yöne çektiğini iddia ederken, bu tür bir savunmanın yapılmasına engel getirilmesini talep etmişti. İşte 22 Nisan tarihinde SEC bu duruma dair iddialarını hakim Torres’e sunacak. Tarihlerin yaklaşmasıyla ciddi bir yükseliş yaşayan XRP fiyatı 1 doların da üzerine çıkmıştı. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

RİPPLE XRP FİYATI

Ripple (XRP) fiyatı son 24 saat içinde kripto para yaklaşık yüzde 45’lik bir artış kaydetti. Ripple fiyatı, 1,06 dolar seviyelerinden 1,50 dolar seviyelerine kadar tırmandı. SEC’e karşı yeni bir zafer daha kazanan Ripple’ın bu yükselişi körüklediği belirtiliyor. Dördüncü en büyük kripto para birimi Ripple, yazım sırasında yüzde 40 oranında artışla 1,47 dolar seviyesinden işlem görüyor.